WWF México urge frenar la crisis de biodiversidad, clima y contaminación en su 30 aniversario

Villanueva insistió en que, debido a que se enfrenta esta triple crisis ambiental, se pierden "especies que son el engranaje que sostiene la vida humana”.

Explicó que a nivel global más de un millón de especies están en riesgo de extinción y las poblaciones de vertebrados disminuyen más de 60%, mientras que en América Latina, se estima que la caída alcanza alrededor del 94%.

“Si no tomamos acción, lo que esperamos ver –y la ciencia nos lo dice de manera contundente– es más desastres y más situaciones de impacto que exacerbarán las injusticias sociales", mencionó.

"Los conflictos que hoy vemos son por recursos naturales. No nos engañemos: son por recursos naturales como el petróleo, el agua y las commodities, los bienes primarios. Esa es la lucha que estamos viendo y que se traduce en estos desacomodos de la sociedad, por eso queríamos celebrar con un llamado a la acción”, agregó.

Villanueva resaltó que, ante este panorama, en lugar de centrar la conmemoración en un festejo WWF México optó por alzar la voz y lazar un llamado a la acción ambiental.

“En nuestros 30 años, en vez de decir vamos a echar la casa por la ventana, decimos: tenemos que asumir nuestra responsabilidad y levantar la voz y decir sumémonos, gobiernos, empresas y comunidades, comentó.