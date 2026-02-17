Síguenos en nuestras redes sociales:

WWF México urge frenar la crisis de biodiversidad, clima y contaminación en su 30 aniversario

En su 30 aniversario en México, WWF lanzó un llamado a gobiernos, empresas y ciudadanía a redoblar la acción ambiental y contribuir de forma activa para "traer la naturaleza de vuelta".
mar 17 febrero 2026 03:20 PM
wwf mexico.jpeg
En su 30 aniversario en el país, WWF México llamó al sector privado, el gobierno y la sociedad a contribuir de forma activa para Traer la Naturaleza de Vuelta. (Foto: Brenda Yañez)

En el marco de su 30 aniversario en el país, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) llamó a gobiernos de los tres niveles (federal, estatal y municipal), empresas y ciudadanía a redoblar los esfuerzos frente a la triple crisis ambiental que enfrenta México y el mundo: pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación.

“Hoy más que nunca necesitamos levantar la voz como sociedad civil, como sociedad en general, porque no estamos logrando llegar a donde debemos de llegar. Las cumbres globales no están llegando a los acuerdos necesarios para garantizar nuestra salud, seguridad alimentaria, acceso al agua y la mitigación de desastres naturales”, subrayó en conferencia de prensa María José Villanueva, directora de WWF México.

Villanueva insistió en que, debido a que se enfrenta esta triple crisis ambiental, se pierden "especies que son el engranaje que sostiene la vida humana”.

Explicó que a nivel global más de un millón de especies están en riesgo de extinción y las poblaciones de vertebrados disminuyen más de 60%, mientras que en América Latina, se estima que la caída alcanza alrededor del 94%.

“Si no tomamos acción, lo que esperamos ver –y la ciencia nos lo dice de manera contundente– es más desastres y más situaciones de impacto que exacerbarán las injusticias sociales", mencionó.

"Los conflictos que hoy vemos son por recursos naturales. No nos engañemos: son por recursos naturales como el petróleo, el agua y las commodities, los bienes primarios. Esa es la lucha que estamos viendo y que se traduce en estos desacomodos de la sociedad, por eso queríamos celebrar con un llamado a la acción”, agregó.

Villanueva resaltó que, ante este panorama, en lugar de centrar la conmemoración en un festejo WWF México optó por alzar la voz y lazar un llamado a la acción ambiental.

“En nuestros 30 años, en vez de decir vamos a echar la casa por la ventana, decimos: tenemos que asumir nuestra responsabilidad y levantar la voz y decir sumémonos, gobiernos, empresas y comunidades, comentó.

30 años de trabajo y logros de WWF en México

Si bien la directora de WWF reconoció retos importantes en materia ambiental durante los próximos años, destacó que en 30 años la organización suma varios resultados destacados, entre ellos:

– La reducción a niveles mínimos de la tala clandestina en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, que en 2003 registraba pérdidas de hasta 450 hectáreas anuales.

– La reforestación de más de 1,500 hectáreas con más de 3.1 millones de árboles producidos en su mayoría en viveros comunitarios.

– El monitoreo del jaguar mediante redes de cámaras trampa y proyectos para fomentar la coexistencia con comunidades locales. “Ambos compartimos un mismo hogar y tenemos que ayudar a recuperar esta especie”, se puntualizó.

– La reducción de 22% en colisiones de tiburón ballena en Bahía de La Paz, mediante medidas como la disminución de la velocidad de las embarcaciones.

– La capacitación de más de 200 empresas para desarrollar inventarios de emisiones basados en ciencia, bajo la premisa: “No vamos a poder avanzar en la lucha climática si no sabemos cuánto estamos emitiendo”.

– El impulso a reservas de agua que protegen cerca del 50% del agua del país para los próximos 50 años, reconociendo al medio ambiente como usuario legítimo del recurso.

Fundada en 1961 y con presencia en más de 100 países, WWF inició su labor centrada en la conservación de especies. Con el paso de las décadas, su enfoque evolucionó hacia una visión integral que incorpora ecosistemas, comunidades y desarrollo sostenible. En México, donde comenzó operaciones en 1996, la organización trabaja en programas de cambio climático, agua y vida silvestre.

En tres décadas, WWF México moviliza cerca de 200 millones de dólares para conservación y contribuye a la creación de alianzas, plataformas y nuevas organizaciones ambientales.

Sin embargo, Villanueva hizo énfasis en que, frente a la triple crisis ambiental que se vive en materia financiera, el país enfrenta una brecha significativa para cumplir sus compromisos internacionales en biodiversidad, una brecha que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe sumar 13.6 billones de pesos entre 2023 y 2030 para alcanzar las metas de desarrollo sostenible ambientales, sociales y económicos.

“En México tenemos que multiplicar esfuerzos y lograr 100 veces más en los próximos cinco años que lo alcanzado en las últimas tres décadas, cuando WWF empezó a trabajar en los bosques de Oaxaca. Ello implica que las empresas y gobiernos prioricen un medio ambiente sano como un derecho esencial”, dijo.

Ante ello y como parte de su aniversario 30, WWF México anunció el lanzamiento de su campaña “Héroes Panda” para fortalecer su base de membresías individuales. Actualmente cuenta con alrededor de 100 miembros recurrentes en el país, una cifra modesta en comparación con otras naciones como Holanda y Países Bajos donde el financiamiento ciudadano es un pilar central.

“El momento es ahora. Las mexicanas y los mexicanos tenemos que ser los responsables de cuidar nuestros recursos”, afirmó la directora de WWF México, quien apuntó que la meta es consolidar una comunidad de donantes recurrentes que permita sostener y escalar las acciones de conservación en el largo plazo.

WWF México reiteró que el desarrollo sostenible solo será posible si la biodiversidad y los ecosistemas se colocan en la base de las decisiones económicas y sociales y convocó a sumar voluntades para los próximos 30 años de trabajo por la naturaleza.

