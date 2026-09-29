México tira 80 kilos de alimentos al año por persona, 19% encima del promedio global

Para Mariana Jiménez, directora general de la BAMX, el desperdicio no puede entenderse como un problema exclusivo de una etapa de la cadena. En los hogares, por ejemplo, intervienen factores como las compras no planeadas, adquirir más alimentos de los necesarios, no revisar lo que ya existe en la despensa o el refrigerador y desconocer métodos adecuados de conservación.

En México se pierden o desperdician más de 30 millones de toneladas de alimentos aptos para consumo humano cada año a lo largo de toda la cadena de valor. Esta cifra integra los 20.4 millones de toneladas contabilizadas en la cadena de suministro previo al hogar y más de 10 millones de toneladas desperdiciadas directamente en los hogares. Mariana Jiménez, directora general de la BAMX.

Jiménez agrega que a estos factores se suman los juicios estéticos, particularmente sobre frutas y verduras. Alimentos con cambios en su forma, color o apariencia pueden seguir siendo aptos para consumo, pero son descartados porque no cumplen con las características que los consumidores consideran ideales.

¿Por qué se tira comida? Causas principales del desperdicio de alimentos en los hogares de América Latina Se descompone antes de usarla 59.3% Cocino de más y no la consumo 37.4% Llega su fecha de vencimiento 18.8% Olvido que la compré 14.1% No me gustó o quedó mal preparada 6.7%

También influye la confusión entre las fechas de caducidad y de consumo preferente. Mientras la primera está relacionada con la seguridad del alimento, la segunda se refiere principalmente a aspectos de calidad, por lo que alcanzar esa fecha no significa necesariamente que el producto deba desecharse.

“Otro factor es el desconocimiento sobre los métodos de conservación de los alimentos”, dice la directora de la Red BAMX

Una encuesta de Cheaf sobre percepción del desperdicio de alimentos en América Latina 2026 muestra que 42.6% de las personas participantes mexicanas declaró desperdiciar alimentos al menos una vez por semana, frente a 27.5% en la medición anterior.