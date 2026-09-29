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Medio ambiente

México tira 80 kilos de alimentos al año por persona, 19% encima del promedio global

Más de 30 millones de toneladas de alimentos aptos para consumo se pierden o desperdician cada año en México, mientras más de 40 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria.
mar 29 septiembre 2026 05:47 AM
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Manos de una persona cortando limones, de un lado el contenedor para los limones recién partidos, del otro el contener de la basura lleno de desechos orgánicos.
El desperdicio ocurre a lo largo de la cadena de suministro, desde el campo y los centros de distribución hasta restaurantes, comercios y en los hogares. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

En México se tiran aproximadamente 80 kilos de alimento por persona al año, cifra que supera el promedio mundial de 67 kilos de acuerdo con la Red de Banco de Alimentos (BAMX). El desperdicio ocurre en los hogares, pero también a lo largo de la cadena de suministro, desde el campo y los centros de distribución hasta restaurantes, comercios y consumidores.

El desperdicio alimentario genera en el país cerca de 36 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). A nivel global, representa el 10% de los gases de efecto invernadero y el 20% de las emisiones de gas metano.

Esta pérdida ocurre mientras más de 40 millones de mexicanos viven en inseguridad alimentaria, según la BAMX, provocando además presión al alza en los precios de los alimentos disponibles.

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Para Mariana Jiménez, directora general de la BAMX, el desperdicio no puede entenderse como un problema exclusivo de una etapa de la cadena. En los hogares, por ejemplo, intervienen factores como las compras no planeadas, adquirir más alimentos de los necesarios, no revisar lo que ya existe en la despensa o el refrigerador y desconocer métodos adecuados de conservación.

En México se pierden o desperdician más de 30 millones de toneladas de alimentos aptos para consumo humano cada año a lo largo de toda la cadena de valor. Esta cifra integra los 20.4 millones de toneladas contabilizadas en la cadena de suministro previo al hogar y más de 10 millones de toneladas desperdiciadas directamente en los hogares.
Mariana Jiménez, directora general de la BAMX.

Jiménez agrega que a estos factores se suman los juicios estéticos, particularmente sobre frutas y verduras. Alimentos con cambios en su forma, color o apariencia pueden seguir siendo aptos para consumo, pero son descartados porque no cumplen con las características que los consumidores consideran ideales.

¿Por qué se tira comida?

Causas principales del desperdicio de alimentos en los hogares de América Latina

Se descompone antes de usarla 59.3%

Cocino de más y no la consumo 37.4%

Llega su fecha de vencimiento 18.8%

Olvido que la compré 14.1%

No me gustó o quedó mal preparada 6.7%

Fuente: Informe sobre la percepción del desperdicio de alimentos en América Latina, 2026 elaborado por Cheaf.

También influye la confusión entre las fechas de caducidad y de consumo preferente. Mientras la primera está relacionada con la seguridad del alimento, la segunda se refiere principalmente a aspectos de calidad, por lo que alcanzar esa fecha no significa necesariamente que el producto deba desecharse.

“Otro factor es el desconocimiento sobre los métodos de conservación de los alimentos”, dice la directora de la Red BAMX

Una encuesta de Cheaf sobre percepción del desperdicio de alimentos en América Latina 2026 muestra que 42.6% de las personas participantes mexicanas declaró desperdiciar alimentos al menos una vez por semana, frente a 27.5% en la medición anterior.

¿Qué alimento sueles desperdiciar con mayor frecuencia?

Datos de los hogares en México (Informe Regional 2026)

Comida cocida o sobrantes 61.7%

Frutas y verduras 51.0%

Pan y panadería 17.5%

Lácteos y huevos 4.9%

Envasados 4.4%

Carnes y pescados 2.6%

Fuente: Informe sobre la percepción del desperdicio de alimentos en América Latina, 2026 elaborado por Cheaf.

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La principal causa identificada en México es que los alimentos se descomponen antes de ser utilizados: 56.7% de los participantes señaló esta razón. A nivel regional, el estudio de Cheaf destaca que también aparecen factores como cocinar más de lo necesario, dejar que los productos lleguen a su fecha de vencimiento y olvidar que fueron comprados.

El desperdicio puede presentarse incluso cuando existe cierta planeación. En México, 18.1% de las personas participantes señaló que planea al menos parte de sus comidas semanales. Al mismo tiempo, 39.4% reconoció que las promociones de 2x1 pueden llevarle a comprar más alimentos de los necesarios.

Para reducir estas pérdidas, la directora de la Red BAMX recomienda revisar qué alimentos ya existen en casa antes de comprar, planear las comidas y adquirir únicamente las cantidades que realmente serán utilizadas. También es importante conocer las técnicas de conservación y aprovechar los alimentos antes de que pierdan sus condiciones óptimas.

“Prácticamente todos los alimentos pueden ser congelados. Si compré alimentos de más, por ejemplo jitomate, puedo licuarlo, dejar que se enfríe y congelarlo para utilizarlo después. Lo mismo podemos hacer con otros alimentos antes de que terminen en la basura”, señala Jiménez.

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Winnow, la empresa que usa la IA para reducir hasta 70% los desperdicios de la cocina Con ayuda de la IA, una cámara y una báscula, es posible identificar cuánto alimento se tira, detectar las principales fuentes de desperdicio y ajustar la operación.

En el campo y la distribución, la BAMX identifica factores como la sobreproducción, la caída de los precios, la falta de tecnificación, problemas en la cadena de frío, caminos intransitables e inseguridad. En la industria también influyen los cambios de etiquetado, las modificaciones en los empaques y los daños durante el embalaje.

Para Cheaf, el desafío es pasar de reconocer el problema a modificar las prácticas que lo generan, pues en México los datos muestran que una proporción importante de los consumidores identifica el impacto ambiental del desperdicio, pero también que una parte considerable continúa desechando alimentos cada semana.

Para Jiménez, modificar esta situación requiere dejar de considerar el desperdicio como una práctica cotidiana. Cada alimento que termina en la basura representa no solo el producto que no fue consumido, sino también los recursos empleados para producirlo, transportarlo y comercializarlo.

“Debemos de dejar de normalizar el desperdicio como un lugar común de nuestros hábitos de consumo. Creo que la normalización y la visibilización del problema es lo que ha generado que de alguna manera se sigan dando estas cifras”, comenta.

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Alimentos Industria de bebidas y alimentos

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